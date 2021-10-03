Россиянин Найфонов завоевал бронзу чемпионата мира по борьбе

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Артур Найфонов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по спортивной борьбе в весовой категории до 86 кг. Соревнования проходят в Осло.

В схватке за третье место он победил Азамата Даулетбекова из Казахстана. Еще одна бронзовая награда в активе Абубакра Абакарова из Азербайджана. В решающей схватке иранец Хассан Алиазам Язданичарати победил американца Дэвида Тэйлора.

Найфонову 24 года, он является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио, бронзовым призером чемпионата 2019 года, а также трехкратным чемпионом Европы.

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября.