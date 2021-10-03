{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Российская премьер-лига изучит обстоятельства инцидента в матче "Ахмат" - "Спартак"

В лиге отметили, что изучат рапорт делегата встречи

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) намерена изучить рапорт делегата матча 10-го тура Тинькофф-РПЛ между "Ахматом" и "Спартаком" в связи с инцидентом с болельщиками гостей в подтрибунных помещениях. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе премьер-лиги.

На эту тему

В воскресенье в матче 10-го тура чемпионата России "Спартак" выиграл в гостях у "Ахмата" со счетом 1:0. 

"Изучим рапорт делегата. По видео сложно что-то понять", - говорится в сообщении пресс-службы лиги.

Ранее "Спартак" сообщил, что также изучает обстоятельства происшедшего.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
Николич: "Локомотив" закономерно проиграл "Ростову" в матче чемпионата России по футболу
В воскресенье "Локомотив" проиграл на своем поле "Ростову" со счетом 1:2
Читать полностью