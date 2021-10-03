Российская премьер-лига изучит обстоятельства инцидента в матче "Ахмат" - "Спартак"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) намерена изучить рапорт делегата матча 10-го тура Тинькофф-РПЛ между "Ахматом" и "Спартаком" в связи с инцидентом с болельщиками гостей в подтрибунных помещениях. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе премьер-лиги.