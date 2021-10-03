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Чемпионат мира по борьбе

Чемпион мира по вольной борьбе Магомедов перейдет в весовую категорию до 65 кг

В воскресенье он победил на мировом первенстве в весе до 61 кг
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев, Абасгаджи Магомедов и старший тренер национальной команды Денис Царгуш Личный архив Тедеева
Описание
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев, Абасгаджи Магомедов и старший тренер национальной команды Денис Царгуш
© Личный архив Тедеева

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Чемпион мира в весовой категории до 61 кг борец-вольник Абасгаджи Магомедов перейдет в категорию до 65 кг. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

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В воскресенье Магомедов на чемпионате мира в Осло завоевал золотую медаль, в финальной схватке победив американца Дэйтона Фикса.

"Абасгаджи на чемпионатах мира еще не выступал, кроме Найфонова и Садулаева в нашем составе дебютанты. На чемпионат приехал практически второй состав, остальные - олимпийский. Нужно, чтобы наши ребята набирались опыта, готовились к следующим Играм. В 61 кг Магомедов боролся в последний раз, в нем он выигрывал Европу, Кубок мира, но это вес не олимпийский", - сказал Тедеев.

"С этого года он переходит в олимпийский вес 65 кг, будет доказывать свою конкурентоспособность в олимпийской весовой категории. Фикс шел в другой сетке, практически у всех выиграл 10:0. А с Магомедовым он боролся еще на юношеском чемпионате мира, и Абас его успешно одолел. Сегодняшний финал был напряженным, непростым, но переломный момент случился во втором периоде. По моему мнению, Абас похож на Бесика (Кудухова - прим. ТАСС) - порядочный, добрый, по-настоящему трудоголик", - добавил тренер.

Магомедову 23 года, также на его счету победа на чемпионате Европы 2021 года и Кубке мира 2020 года, две золотые медали чемпионатов России (2020, 2021).

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