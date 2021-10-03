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Футбол в России

Николич: "Локомотив" закономерно проиграл "Ростову" в матче чемпионата России по футболу

В воскресенье "Локомотив" проиграл на своем поле "Ростову" со счетом 1:2

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" закономерно проиграл "Ростову" в матче десятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер железнодорожников Марко Николич.

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В воскресенье "Локомотив" проиграл на своем поле "Ростову" со счетом 1:2.

"Мы заслуженно проиграли, - сказал Николич. - "Локомотив" не воспользовался своими моментами, хотя матч начал хорошо. "Ростов" воспользовался нашими ошибками, а у нас не получилось забить, когда были свои моменты. В команде много травмированных, две-три замены были вынужденными. В конце матча было видно, что "Ростов" имеет больше шансов на победу, чем мы".

"Локомотив" с 17 очками после десяти игр занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре железнодорожники в гостях сыграют с "Рубином" 16 октября.

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