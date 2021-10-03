Главный тренер "Спартака" Витория назвал победу над "Ахматом" трудной, но вкусной

ТАСС, 3 октября. Московский "Спартак" одержал важную победу над грозненским "Ахматом" в чемпионате России на фоне различных трудностей. Такое мнение после матча высказал главный тренер красно-белых Руй Витория, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс".

В воскресенье "Спартак" со счетом 1:0 обыграл в гостях "Ахмат" в матче 10-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В четверг московский клуб в гостях победил итальянский "Наполи" (3:2) во втором туре группового этапа Лиги Европы.

"Очень сложная, но важная победа: играли против команды, которая борется в каждом эпизоде и хороша в единоборствах. Мы встретили соперника с правильным настроем, проявили характер, это самое главное. Было тяжело, до этого мы играли в Италии, перенесли два перелета, не так много маневров у нас было на скамейке запасных. Все это делает нашу победу особенно вкусной", - сказал Витория.

"Есть матчи, в которых нужно приспосабливаться к сопернику, погоде, полю. Одно дело - играть против "Наполи" в Лиге Европы и совсем другое - против "Ахмата" в РПЛ, это разные контексты. Я доволен своей командой, они здорово проявили себя в Неаполе и отлично сыграли сегодня, где-то мы были слишком прагматичны, но принимали решение исходя из каждого момента. Второй гол облегчил бы нам задачу, но все равно никаких проблем, идем дальше", - добавил он.

Также Витория отметил игру Наиля Умярова, Михаила Игнатова и Руслана Литвинова в последних матчах. "Игнатов, Литвинов и Умяров прекрасно сыграли в Неаполе. Когда мы выбираем стартовый состав, мы исходим из того, какой футболист сегодня будет наилучшим решением. Умяров и Литвинов вновь здорово себя показали. Вообще вся команда была хороша", - заключил он.

"Спартак" набрал 16 очков в 10 матчах и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре "Спартак" 16 октября на своем поле сыграет с "Динамо".