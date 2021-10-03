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ЧМ-2022 по футболу

Сычев: сборная России должна по максимуму сыграться перед отборочными матчами

Подопечные Валерия Карпина 8 октября сыграют в Казани со словаками, а тремя днями позднее - в Мариборе со словенцами

КАЗАНЬ, 3 октября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Валерий Карпин должен за пять дней подвести к общему знаменателю футболистов национальной команды перед матчами отборочного турнира чемпионата мира. Таким мнением с ТАСС поделился бывший футболист сборной России и московского "Локомотива" Дмитрий Сычев.

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"В сборную вызваны сильнейшие, в принципе, в физическом плане ребята неплохо играют сейчас в своих клубах. Задача Валерия Георгиевича [Карпина] будет подвести команду к общему знаменателю за эти пять дней. И по максимуму сыграться, по максимуму понять, в какой футбол играть со Словенией. Пять дней, конечно же, мало, но это данность", - сказал Сычев.

Он отметил, что у всех сборных команд одинаковые условия. Сычев выразил надежду на то, что команда Карпина будет прогрессировать от игры к игре.

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия - Словакия состоится 8 октября в Казани, игра со словенцами - 11 октября в Мариборе. После шести матчей россияне с 13 очками занимают второе место таблицы группы Н, лидируют хорваты (13). Сборная Словакии располагается на третьей строчке (9), Словении - на четвертой (7).

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