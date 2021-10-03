"Здесь играют с удовольствием". В Подмосковье прошел фестиваль "Сильные фигуры"

Турнир по гольфу начался утром и продлился до трех часов дня. В число участников вошли первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, писатель Евгений Ковтун, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, олимпийский чемпион по современному пятиборью, депутат Госдумы Дмитрий Сватковский, помощник первого заместителя председателя Госдумы Алексей Морозов, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и многие другие.

"На нашем фестивале прекрасная погода: осенняя, солнечно, специально подгадали под нее, но самое главное - это эмоции, дружба. Здесь всегда играют с удовольствием. Может быть, чуть жаль, что сегодня у нас играют только любители, потому что когда играют профессионалы, мы у них чему-то учимся", - сказала журналистам Журова.

Пока проходил основной турнир, на тренировочном поле состоялся мастер-класс для детей из футбольной секции. "У нас на каждый турнир приезжают дети от 10 до 12 лет из спортивных школ. Мы показываем им азы гольфа, дарим подарки и говорим, что ждем их уже с родителями в качестве игроков. Детям очень нравится", - рассказал журналистам Ковтун, который входит в число организаторов фестиваля.

В конце все ребята, принимавшие участие в мастер-классе, отметили, что гольф - не менее интересный вид спорта, чем футбол. Организаторы подарили каждому не только традиционные подарки, но и мячи для гольфа, подписанные Журовой, с наилучшими пожеланиями юным спортсменам от олимпийской чемпионки.

Около трех часов дня в гольф-клуб стали прибывать звездные гости, которые должны были принять участие в турнире по керлинг-гольфу. "У меня нет никакого опыта, поэтому рад попробовать", - сказал журналистам двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов.

Керлинг-гольф - это сложно

Помимо Рылова, в число звездных гостей "Сильных фигур" вошли двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, бронзовый призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Варвара Барышева, серебряные призеры Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Энберт и Наталья Забияко, хореограф по фигурному катанию Рамиль Мехдиев.

"Гольф - это игра, которую очень тяжело смотреть, игроки расходятся по полям, так что единственная возможность смотреть гольф - американская трансляция. У нас в России такое невозможно, поэтому для того, чтобы заинтересовать простых людей, которые ни разу не играли в гольф, мы придумали дисциплину "керлинг-гольф", чтобы все видели, чтобы это было интересно, привлекаем ведущих спортсменов. Всем нравится, мне кажется, настроение хорошее", - рассказал Ковтун.

Вид спорта был придуман организаторами турнира в 2020 году. Керлинг-гольф - это командный вид спорта, в котором принимают участие четыре команды по четыре человека. Цель - попасть мячом как можно ближе к лунке, как и в керлинге, спортсмены могут выбивать свои и чужие мячи, направляя их ближе или дальше от лунки, каждый участник имеет по две попытки.