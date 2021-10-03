"Здесь играют с удовольствием". В Подмосковье прошел фестиваль "Сильные фигуры"

ДМИТРОВ /Московская область/, 3 октября. /ТАСС/. Шестой международный фестиваль интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры" прошел в Московской области в гольф-клубе Dmitrov Golf Resort.
Турнир по гольфу начался утром и продлился до трех часов дня. В число участников вошли первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, писатель Евгений Ковтун, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, олимпийский чемпион по современному пятиборью, депутат Госдумы Дмитрий Сватковский, помощник первого заместителя председателя Госдумы Алексей Морозов, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и многие другие.
"На нашем фестивале прекрасная погода: осенняя, солнечно, специально подгадали под нее, но самое главное - это эмоции, дружба. Здесь всегда играют с удовольствием. Может быть, чуть жаль, что сегодня у нас играют только любители, потому что когда играют профессионалы, мы у них чему-то учимся", - сказала журналистам Журова.
Пока проходил основной турнир, на тренировочном поле состоялся мастер-класс для детей из футбольной секции. "У нас на каждый турнир приезжают дети от 10 до 12 лет из спортивных школ. Мы показываем им азы гольфа, дарим подарки и говорим, что ждем их уже с родителями в качестве игроков. Детям очень нравится", - рассказал журналистам Ковтун, который входит в число организаторов фестиваля.
В конце все ребята, принимавшие участие в мастер-классе, отметили, что гольф - не менее интересный вид спорта, чем футбол. Организаторы подарили каждому не только традиционные подарки, но и мячи для гольфа, подписанные Журовой, с наилучшими пожеланиями юным спортсменам от олимпийской чемпионки.
Около трех часов дня в гольф-клуб стали прибывать звездные гости, которые должны были принять участие в турнире по керлинг-гольфу. "У меня нет никакого опыта, поэтому рад попробовать", - сказал журналистам двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов.
Керлинг-гольф - это сложно
Помимо Рылова, в число звездных гостей "Сильных фигур" вошли двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, бронзовый призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Варвара Барышева, серебряные призеры Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Энберт и Наталья Забияко, хореограф по фигурному катанию Рамиль Мехдиев.
"Гольф - это игра, которую очень тяжело смотреть, игроки расходятся по полям, так что единственная возможность смотреть гольф - американская трансляция. У нас в России такое невозможно, поэтому для того, чтобы заинтересовать простых людей, которые ни разу не играли в гольф, мы придумали дисциплину "керлинг-гольф", чтобы все видели, чтобы это было интересно, привлекаем ведущих спортсменов. Всем нравится, мне кажется, настроение хорошее", - рассказал Ковтун.
Вид спорта был придуман организаторами турнира в 2020 году. Керлинг-гольф - это командный вид спорта, в котором принимают участие четыре команды по четыре человека. Цель - попасть мячом как можно ближе к лунке, как и в керлинге, спортсмены могут выбивать свои и чужие мячи, направляя их ближе или дальше от лунки, каждый участник имеет по две попытки.
Победителем турнира по керлинг-гольфу стала команда Владислава Юденкова. В ее составе также выступили почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, Владимир Седов и Шишир Шрортия из Индии. Второе место заняла команда в составе Андрея Логинова, Александра Силина, Сергея Катарова и Александра Абрамова, на третьем месте расположились Жуков, Журова, Морозов и Ковтун.
Также в керлинг-гольф сыграли звездные гости, победителем стал Мехдиев, второе место заняла Барышева, третье - Забияко. "Первый раз играл, такого никогда не было. Я не ожидал, что вообще куда-то смогу попасть, но получилось - не понимаю, как это возможно! Конечно, не предполагал такого результата", - эмоционально поделился с журналистами победитель.
"Я считаю, что нам дали тяжелое поле, а так - это здорово, - высказалась Великая. - Все, кто сегодня пришел, любители, поэтому у нас было переживание и волнение. Со всеми правилами познакомились, попробовали немного потренироваться, там у меня получилось попасть в лунку, а уже на соревнованиях психологически не смогла устоять и промазала! Сила победила аналитический расчет, можно так сказать".
Завершение вечера
В отличие от летних турниров, завершение вечера прошло на крытой веранде. Там всех гостей ожидали праздничный ужин, подарки и традиционная лотерея, принять участие в которой могли все участники фестиваля. Кульминацией вечера стала церемония награждения победителей и призеров проводившихся турниров.
В специальной номинации Longest drive среди мужчин победил Владимир Юденков, среди женщин первое место заняла Татьяна Нарышкина. В номинации Closest to the Pin победителями стали Логинов и Журова. Звание лучшего игрока получил Николай Юденков.
Основные соревнования проводились среди команд, в каждой из которых было по четыре участника разного возраста и пола, они играли на различных лунках, а баллы складывались в общий командный зачет. Победителями турнира стала команда в составе четы Нарышкиных, Николая Юденкова и Валерия Гаврилова. Второе место заняли Жуков, Журова, Морозов и Ковтун, третье - Роман Завьялов, Сергей Касатонов, Егор Отчерцов и Андрей Столяров.
Завершал программу фестиваля вечер бардовской песни. Для гостей выступил Юлий Ким.
"Тут такая атмосфера, что мы поняли - надо расширяться. Помимо того, что фестиваль "Сильные фигуры" дал название этому гольф-клубу - теперь Dmitrov Golf Resort называется "Сильные фигуры" - мы считаем, что надо идти дальше. Мы решили, что надо развивать другие виды спорта: в следующем году это будет теннис, игра будет с профессионалом в паре, я думаю, что в таком ключе мы будем развивать и другие виды спорта, где можно ставить в пару профессионала и любителя. И шахматы, конечно, это тоже крайне интересно", - сказала Журова.
Фестиваль пользуется большим успехом и способствует развитию гольфа в России, поэтому организаторы планируют продолжать расширять количество видов спорта. Сейчас в программу фестиваля входят соревнования по гольфу, шахматам и керлинг-гольфу. Планируется, что с 2022 года фестиваль дополнят отдельные турниры по теннису и шахматам.