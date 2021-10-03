"Аталанта" без Миранчука проиграла "Милану" в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 3 октября. "Аталанта" со счетом 2:3 проиграла "Милану" в домашнем матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу.

Забитыми мячами у победителей отметились Давиде Калабрия (1-я минута), Сандро Тонали (43) и Рафаэл Леау (78). У проигравших отличились Дуван Сапата (86, с пенальти) и Марио Пашалич (90+4).

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук остался на скамейке запасных. 25-летний россиянин в текущем сезоне провел четыре матча в чемпионате Италии и результативными действиями не отметился.

"Аталанта" с 11 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, "Милан" набрал 19 очков и располагается на второй строчке. В следующем туре "Аталанта" 17 октября на выезде сыграет с "Эмполи". "Милан" днем раньше примет "Верону".

В других матчах воскресенья "Болонья" обыграла "Лацио" (3:0), "Верона" - "Специю" (4:0), "Рома - "Эмполи" (2:0). "Сампдория" сыграла вничью с "Удинезе" (3:3), а "Наполи" на выезде обыграл "Фиорентину" (2:1). Российский нападающий флорентийской команды Александр Кокорин вышел на замену на 78-й минуте и результативными действиями не отметился.