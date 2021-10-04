Непобедимых не осталось. "Зенит" и "Локомотив" уступили впервые в сезоне чемпионата России

ТАСС, 4 октября. Футбольный клуб "Сочи" на выезде выиграл у санкт-петербургского "Зенита" со счетом 2:1 в матче десятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Также в этот день "Урал" на выезде обыграл "Уфу" (1:0), "Спартак" в гостях оказался сильнее "Ахмата" (1:0), а "Локомотив" на своем поле уступил "Ростову" (1:2). Матч "Зенит" - "Сочи" начался с опасного момента гостей. После удара защитника сочинцев Сергея Терехова из пределов штрафной мяч попал в перекладину. Затем обе команды по очереди совершали подходы к воротам, однако опасных моментов создавать не удалось. На 42-й минуте нападающий "Зенита" Сердар Азмун, пытаясь достать мяч, влетел ногой во вратаря "Сочи" Сослана Джанаева. Мяч отскочил в сетку, но взятие ворот не было засчитано, а главный арбитр встречи Павел Шадыханов после использования системы видеоассистента рефери (VAR) принял решение удалить форварда хозяев.

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Еще до перерыва нападающий и капитан "Зенита" Артем Дзюба открыл счет в игре. На 45-й минуте Малком сделал подачу в штрафную, Дзюба выиграл верховую борьбу и головой пробил в правый от себя угол. В начале второго тайма "Зенит" владел преимуществом, несмотря на игру в меньшинстве. На 55-й минуте Вендел сделал подачу на Дзюбу, после удара которого мяч попал в штангу. Однако затем инициативу перехватили гости. На 61-й минуте после подачи с левого фланга Никита Бурмистров пробил из штрафной в падении, но мяч пролетел мимо цели. Вскоре "Сочи" сравнял счет - на 67-й минуте Тимофей Маргасов подал в штрафную, голкипер "Зенита" Станислав Крицюк не смог на выходе зафиксировать мяч, который отлетел к Матео Кассьерре, забившему в пустые ворота. Через несколько минут полузащитник "Сочи" Ивелин Попов добежал до штрафной и пробил, но в этом эпизоде Крицюк сыграл здорово. На 71-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Терехова. Артур Юсупов получил мяч в штрафной и прострелил точно на вызванного в сборную России защитника, который в касание поразил ворота "Зенита". Через несколько минут "Сочи" мог увеличить преимущество, однако мяч после удара Попова из штрафной отбил Крицюк. В конце матча "Зенит" имел шанс сравнять счет, но Дзюба не смог попасть по воротам из хорошей позиции. Первое поражение "Зенита" в чемпионате России После матча главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что команда начала игру не совсем уверенно. "Дали сопернику провести две-три контратаки, потом играли нормально, конечно, это не лучшая наша игра, но мы сумели забить в меньшинстве, - сказал Семак, комментарий которого приводит пресс-служба "Зенита". - Решающим моментом стал эпизод, когда мы сами себе организовали гол, после этого нам приходилось рисковать. У соперника были свободные зоны, моменты возникали и у тех, и у других, но мы пропустили второй мяч, а забить не смогли. Поражения случаются у всех, ничего, будем готовиться к следующему матчу". "Вдвойне приятно в Санкт-Петербурге обыграть действующего чемпиона, - сказал Терехов. - После пропущенного мяча были мысли только о том, что надо отыграться. Мы сейчас поднялись в турнирной таблице, но все равно надо работать и держаться вверху. Этот матч был очень важен для нас, либо мы отпустим лидеров, либо будем в этой пятерке". "Сочи" впервые обыграл "Зенит" в матче чемпионата России. Ранее сочинская команда уступила сине-бело-голубым четыре раза. Для "Зенита" это поражение стало первым в текущем сезоне РПЛ, до этого команда Семака одержала семь побед и дважды сыграла вничью.

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"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. "Сочи" с 18 очками располагается на третьей позиции. В следующем туре "Зенит" 16 октября сыграет в гостях с тульским "Арсеналом", "Сочи" в тот же день примет "Ростов". "Спартак" выиграл у "Ахмата" В другом матче дня "Спартак" на выезде обыграл грозненский "Ахмат". Еще до начала игры защитник и капитан красно-белых Георгий Джикия заметил на газоне мотылька и унес его за кромку поля. Примечательно, что в матче второго тура РПЛ между "Ахматом" и "Сочи" (1:2) на поле стадиона в Грозном выползал уж. С первых минут игры красно-белые завладели преимуществом и вскоре создали опасный момент - нападающий Александр Соболев получил мяч около штрафной, но пробил выше ворот.

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На 41-й минуте полузащитник Руслан Литвинов вывел Соболева один на один с вратарем и форвард отправил мяч в сетку. Для 24-летнего нападающего этот гол стал первым с 30 июля, тогда он отличился в матче второго тура против самарских "Крыльев Советов" (0:1). На 68-й минуте защитник "Ахмата" Виталий Лысцов сбил в своей штрафной Виктора Мозеса, из-за чего главный арбитр матча Павел Кукуян назначил пенальти. Полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев не смог реализовать 11-метровый, мяч отразил голкипер "Ахмата" Виталий Гудиев. В концовке команды не смогли создать по-настоящему опасных моментов. В ходе игры произошел инцидент с фанатами "Спартака". Появившиеся сообщения о возможном избиении болельщика под трибунами прокомментировал директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин. "Сотрудники полиции просто его оцепили, потому что он оказывал сопротивление медицинским работникам. Сейчас мужчину, который, по предварительным данным, приехал на матч из Москвы, доставили в дежурную часть", - сказал Мейтин, комментарий которого приводит портал "Чемпионат".

Руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов заявил, что клуб выясняет обстоятельства того, что произошло. "Наши сотрудники сейчас в подтрибунке, собираем всю информацию, общаемся с принимающей стороной, на матче присутствует директор по безопасности РПЛ, надеемся, это ускорит процесс", - сказал он журналистам. В пресс-службе РПЛ сообщили журналистам, что организация изучит рапорт делегата. После матча главный тренер "Спартака" Руй Витория назвал игру против "Ахмата" тяжелой. "Важная победа: играли против команды, которая борется в каждом эпизоде и хороша в единоборствах. Мы встретили соперника с правильным настроем, проявили характер, это самое главное. Было тяжело, до этого мы играли в Италии (в матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Спартак" на выезде обыграл "Наполи" со счетом 3:2 - прим. ТАСС), перенесли два перелета, не так много маневров у нас было на скамейке запасных. Все это делает нашу победу особенно вкусной", - сказал Витория, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

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"Спартак" впервые в нынешнем сезоне одержал две победы подряд в чемпионате России. Красно-белые набрали 17 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице. "Ахмат" с 12 очками занимает 11-ю строчку. В следующем туре "Спартак" 16 октября на своем поле сыграет с "Динамо". "Ахмат" днем позже на выезде встретится с подмосковными "Химками". Кризис "Локомотива" Также в воскресенье "Локомотив" на своем поле уступил "Ростову", это поражение стало первым для железнодорожников в нынешнем сезоне РПЛ. На 10-й минуте счет открыл полузащитник "Локомотива" Константин Марадишвили. На 31-й минуте "Ростов" сравнял счет благодаря автоголу полузащитника железнодорожников Джирано Керка. Победный гол забил Дмитрий Полоз на 88-й минуте.

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После игры главный тренер "Локомотива" Марко Николич отметил, что команда закономерно проиграла "Ростову". "Локомотив" не воспользовался своими моментами, хотя матч начал хорошо, - сказал он на пресс-конференции. - "Ростов" воспользовался нашими ошибками, а у нас не получилось забить, когда были свои моменты. В команде много травмированных, две-три замены были вынужденными. В конце матча было видно, что "Ростов" имеет больше шансов на победу, чем мы". "Локомотив" с 17 очками после десяти игр занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" имеет в активе девять очков и располагается на 13-й позиции. В следующем туре "Локомотив" в Казани встретится с "Рубином" 16 октября. "Ростов" в этот же день в гостях сыграет с "Сочи".

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В другом матче "Урал" на выезде обыграл "Уфу", команда Игоря Шалимова одержала вторую подряд победу в чемпионате. В составе екатеринбургской команды забитым мячом на 34-й минуте отметился Эрик Бикфалви. "Урал" поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков, "Уфа" с восемью очками идет на 15-й позиции. В следующем туре "Урал" примет московский ЦСКА 17 октября, а подопечные Алексея Стукалова в этот же день в гостях встретятся с "Краснодаром".

Президент "Урала" Григорий Иванов считает, что футболисты выполнили все тренерские установки в матче с "Уфой". "Хочу сказать, что мы сегодня играли чисто на результат, сыграли здорово, - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС. - У нас были хорошие подходы, может быть, у "Уфы" было какое-то преимущество в начале игры и в конце, когда был такой навал, а так мы играли очень хорошо, всю тренерскую установку выполнили, я доволен не только результатом, но и игрой". В воскресенье в сборную России был вызван защитник екатеринбургского клуба Арсен Адамов, Иванов отметил, что это является большим достижением для клуба и игрока.

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Десятый тур РПЛ стартовал в субботу четырьмя матчами. В этот день казанский "Рубин" на своем поле проиграл "Нижнему Новгороду" (0:1), "Динамо" дома уступило самарским "Крыльям Советов" (0:1), а игры "Арсенал" - "Химки" и ЦСКА - "Краснодар" завершились нулевыми ничьими. В нынешнем сезоне во второй раз хозяева не смогли выиграть ни одного матча в туре, ранее это случилось во втором туре (семь поражений и одна ничья). Следующий тур чемпионата России состоится после паузы на матчи сборной, матчи пройдут 16-17 октября.