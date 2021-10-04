Норвежец Рууд вышел на первое место по числу выигранных в 2021 году турниров ATP

ТАСС, 4 октября. Норвежец Каспер Рууд обыграл британца Кэмерона Норри в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Сан-Диего (США, штат Калифорния).

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу 22-летнего Рууда, посеянного на турнире под вторым номером. Норвежец занимает десятое место в рейтинге ATP. Норри не был посеян в Сан-Диего. В мировом рейтинге он располагается на 28-й строчке.

Выигранный в Сан-Диего титул стал для Рууда шестым под эгидой ATP. Пять из них завоеваны в 2021 году. Он вышел на первое место по этому показателю. По четыре турнира ATP в нынешнем сезоне выиграли серб Новак Джокович (первая ракетка мира), россиянин Даниил Медведев (2), представляющий Германию Александр Зверев (4) и поляк Хуберт Хуркач (12).

Турнир в Сан-Диего относится к категории ATP 250, его призовой фонд составляет $600 тыс.