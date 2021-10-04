Касаткина опустилась на пять позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 4 октября. Россиянка Дарья Касаткина опустилась с 25-го на 30-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

Лидером рейтинга остается австралийка Эшли Барти, второй идет белорусская теннисистка Арина Соболенко, третьей - чешка Каролина Плишкова. Испанка Гарбинье Мугуруса поднялась с девятого на шестое место, украинка Элина Свитолина опустилась с шестой на седьмую строчку рейтинга. Греческая теннисистка Мария Саккари поднялась на одну строчку и занимает девятое место. Десятку лидеров замыкает швейцарка Белинда Бенчич, поднявшаяся с 12-го места.

Лучшей из россиянок в рейтинге остается Анастасия Павлюченкова, сохранившая 13-ю позицию.

Рейтинг WTA от 4 октября:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 9 077 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) - 7 115;

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 5 285;

4 (4). Ига Свёнтек (Польша) - 4 756;

5 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) - 4 668;

6 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4 595;

7 (6). Элина Свитолина (Украина) - 4 376;

8 (8). София Кенин (США) - 4 190;

9 (10). Мария Саккари (Греция) - 4 055;

10 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) - 3 835...

13 (13). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 3 255...

30 (25). Дарья Касаткина (Россия) - 2 195;

31 (31). Вероника Кудерметова (Россия) - 2 045...

34 (32). Екатерина Александрова (Россия) - 1 801...

42 (42). Людмила Самсонова (Россия) - 1 526...

77 (80). Анастасия Потапова (Россия) - 985...

84 (88). Варвара Грачева (Россия) - 930...

95 (93). Вера Звонарева (Россия) - 849.