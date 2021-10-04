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Футбол в Испании

СМИ: футболист "Лейпцига" Нкунку может перейти в "Реал" в 2022 году

Контракт французского полузащитника с "Лейпцигом" рассчитан до 2024 года

ТАСС, 4 октября. Полузащитник германского клуба "Лейпциг" Кристофер Нкунку может стать игроком испанского "Реала" в 2022 году. Об этом сообщает портал Football Espana.

По информации источника, "Реал" уже связался с 24-летним футболистом для обсуждения трансфера. Контракт француза с "Лейпцигом" рассчитан до 2024 года.

Нкунку выступает за "Лейпциг" с 2019 года, он перешел в германский клуб из французского ПСЖ. В текущем сезоне он сыграл 10 матчей, забил девять голов и отдал три голевые передачи. В прошлом сезоне он сыграл 40 матчей, забил семь голов и отдал 11 голевых передач.

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