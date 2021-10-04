{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Матыцин: сборная России по настольному теннису добилась исторического успеха

Российская команда впервые стала серебряным призером чемпионата Европы
Министр спорта РФ Олег Матыцин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Сборная России по настольному теннису стала главной сенсацией командного чемпионата Европы и добилась исторического успеха, завоевав серебро турнира. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

На эту тему
Сборная России по настольному теннису завоевала серебро командного чемпионата Европы
Сборная России по настольному теннису завоевала серебро командного чемпионата Европы

В воскресенье сборная России в финале турнира проиграла команде Германии. До этого лучшим результатом россиян на чемпионатах мира были бронзовые медали в 2013 году.

"Поздравляю Максима Гребнева, Льва Кацмана, Владимира Сидоренко, Кирилла Скачкова и Александра Шибаева с серебром чемпионата Европы по настольному теннису! Наши ребята добились исторического успеха: сборная России впервые вышла в финал командного европейского первенства и выиграла серебряные награды, российская команда стала главной сенсацией турнира, блестяще преодолела все раунды, обыграла признанных фаворитов, - отметил Матыцин. - В финале российским спортсменам не хватило толики везения для того, чтобы выиграть золото, уверен, серебряные медали станут еще одним шагом на пути нашей молодой команды к большому международному успеху. Поздравляю старшего тренера мужской сборной Валерия Салабаева, личных тренеров спортсменов и Федерацию настольного тенниса России!"

В чемпионате Европы принимали участие 26 команд, разделенных на восемь групп, победители групп вышли в четвертьфинал. Сборная России выступала в группе F и обыграла команды Франции и Нидерландов. В четвертьфинале россияне оказались сильнее австрийцев, в полуфинале переиграли шведов.

Теги
Летние олимпийские виды спортаМатыцин, Олег Васильевич
Летние олимпийские виды спорта
Российские гимнасты рассчитывают получить визы до вылета в Токио на чемпионат мира
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации спортивной гимнастики России, повода для беспокойства по вопросу въездных документов нет
Российские гимнасты рассчитывают получить визы до вылета в Токио на чемпионат мира
Читать полностью