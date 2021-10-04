Матыцин: сборная России по настольному теннису добилась исторического успеха

В воскресенье сборная России в финале турнира проиграла команде Германии. До этого лучшим результатом россиян на чемпионатах мира были бронзовые медали в 2013 году.

"Поздравляю Максима Гребнева, Льва Кацмана, Владимира Сидоренко, Кирилла Скачкова и Александра Шибаева с серебром чемпионата Европы по настольному теннису! Наши ребята добились исторического успеха: сборная России впервые вышла в финал командного европейского первенства и выиграла серебряные награды, российская команда стала главной сенсацией турнира, блестяще преодолела все раунды, обыграла признанных фаворитов, - отметил Матыцин. - В финале российским спортсменам не хватило толики везения для того, чтобы выиграть золото, уверен, серебряные медали станут еще одним шагом на пути нашей молодой команды к большому международному успеху. Поздравляю старшего тренера мужской сборной Валерия Салабаева, личных тренеров спортсменов и Федерацию настольного тенниса России!"

В чемпионате Европы принимали участие 26 команд, разделенных на восемь групп, победители групп вышли в четвертьфинал. Сборная России выступала в группе F и обыграла команды Франции и Нидерландов. В четвертьфинале россияне оказались сильнее австрийцев, в полуфинале переиграли шведов.