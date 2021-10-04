Тренер вратарей сборной России Кафанов оценил прогресс Максименко в "Спартаке"

ТАСС, 4 октября. Голкипер московского футбольного клуба "Спартак" Александр Максименко успешно прогрессирует. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

"В "Спартаке" вратарем быть очень трудно, вот почему рад за Сашу Максименко, - сказал Кафанов. - Это давление не каждый вратарь может выдержать, но он с ним справляется. Да, ошибки бывают, но их с каждым сезоном становится все меньше".

Кафанов отметил, что при этом требования тренеров вратарей разные. "Итальянец Джанлука Риомми, например, настаивал на том, чтобы в ближнем бою, при выходе один на один, вратарь предугадывал ситуацию, бросался заранее, - сказал он. - Максименко так и делал - и не всегда выручал. При Доменико Тедеско и немецком тренере вратарей Максе Урванчки стало видно, что в таких же ситуациях он действует по-другому".

"Максименко растет, и это радует. Ведь это "Спартак", где очень трудно быть первым и играть стабильно. Убежден, что у Саши за последние годы очень большой прогресс", - заключил Кафанов.

Максименко 23 года, он выступает за "Спартак" с 2018 года. В составе московского клуба вратарь провел 114 матчей в разных турнирах, 31 игру он завершил "на ноль".