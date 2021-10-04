Кафанов считает, что Сафонов своей игрой заслужил вызов в сборную России по футболу

ТАСС, 4 октября. Вратарь Матвей Сафонов заслужил вызов в сборную России, хорошо проведя последние пять матчей за футбольный клуб "Краснодар". Такое мнение выразил тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов в интервью газете "Спорт-Экспресс".

Сафонов включен в состав сборной России для подготовки к октябрьским матчам отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года против команд Словакии (8 октября) и Словении (11 октября). Последний матч за национальную команду Сафонов провел на чемпионате Европы против датчан (1:4).

"После невызова на сентябрьский сбор Матвей все пять матчей - два до перерыва на сборные и три после - провел на уровне вратаря сборной, - сказал Кафанов. - Что же касается матча с Данией, то у Сафонова есть харизма, но еще мало международного опыта, чтобы играть на таком уровне и показывать в состоянии стресса все, что ты умеешь, а Дания - это другие скорости. Матвей говорил при встрече, что датчане все делают очень быстро, и, соответственно, ему тоже, играя против такой команды, решения надо принимать быстрее. Еще он добавил, что теперь хочет еще больше играть с такими командами".

Сафонову 22 года, свою карьеру он начал в 2017 году в "Краснодаре", в составе которого стал дважды бронзовым призером чемпионата России. За национальную команду он провел три встречи и пропустил четыре гола.