Привитые российскими вакцинами спортсмены будут допущены к участию в Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине допустит к участию в соревнованиях спортсменов, привитых российскими вакцинами. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете Игр.

"Все вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения, соответствующими международными организациями, а также официально одобренные странами или регионами, будут приняты, так что российские вакцины допустимы", - заявили в оргкомитете.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.