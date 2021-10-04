Кафанов назвал ключевой момент в карьере голкипера "Динамо" Шунина

ТАСС, 4 октября. Вылет московского "Динамо" в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) помог голкиперу команды Антону Шунину повзрослеть и выйти на новый уровень. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

По итогам сезона-2015/2016 "Динамо", занявшее 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, впервые в своей истории вылетело из высшего дивизиона. В сезоне-2017/18 московский клуб вернулся в элиту российского футбола.

"[Ключевой момент в карьере Шунина] - на мой взгляд, [это] когда "Динамо" вылетело, он ушел с командой в ФНЛ и вернулся обратно, - сказал Кафанов. - Скажу честно: звал его тогда в "Ростов", но Антон сказал, что останется в своей команде".

Кафанов подчеркнул, что Шунин не сомневался в своем решении остаться в "Динамо". "Такое решение любому игроку дается тяжело. Когда ты вылетаешь из обоймы премьер-лиги, тебя почти не видят. Но он не колебался и на мой звонок сразу ответил: "Спасибо, Виталич, но я останусь". Это позволило ему повзрослеть, у каждого вратаря свой путь развития и созревания", - добавил специалист.

Шунину 34 года, он является воспитанником "Динамо" и выступает за московский клуб с 2007 года. В его составе он провел 301 матч в разных турнирах, в 109 из которых не пропустил ни одного мяча. За сборную России он сыграл в 13 встречах.