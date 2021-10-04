Все российские саночники, претендующие на участие в Олимпиаде, привились от ковида

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Все члены сборной России по санному спорту, претендующие на участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, уже прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин.

Привитые российскими вакцинами спортсмены будут допущены к участию в Олимпиаде в Пекине

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В понедельник в оргкомитете Олимпиады в Пекине сообщили ТАСС, что спортсмены, привитые российскими вакцинами, будут допущены к участию в соревнованиях.

"Все члены сборной России по санному спорту, претендующие на участие в Олимпийских играх в Пекине, уже сделали прививку от коронавируса той или иной российской вакциной", - сказал Тюрин.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.