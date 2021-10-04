{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2022 по футболу

Джикия прокомментировал вызов футболиста "Урала" Адамова в сборную России

Защитник национальной команды отметил, что в сборной будут рады видеть новичка

ТАСС, 4 октября. Футболисты сборной России будут рады видеть в составе защитника екатеринбургского "Урала" Арсена Адамова, который впервые получил вызов в национальную команду. Об этом заявил защитник сборной России Георгий Джикия, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

На эту тему
Футболиста "Урала" Адамова вызвали в сборную России
Футболиста "Урала" Адамова вызвали в сборную России

Адамов был вызван на отборочные матчи чемпионата мира против сборных Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор) в связи с травмой защитника казанского "Рубина" Ильи Самошникова.

"Мы будем рады его встретить в сборной. Самое главное, чтобы он помогал. Это хорошо, что вызываются новые люди, новые лица", - сказал Джикия.

Адамову 21 год, он является воспитанником грозненского "Ахмата". С 2021 года защитник выступает за "Урал", в составе которого провел 20 матчей и отдал одну результативную передачу.

Теги
ЧМ-2022 по футболу
Олимпиада-2022 в Пекине
Все российские саночники, претендующие на участие в Олимпиаде, привились от ковида
В понедельник в оргкомитете Олимпиады в Пекине сообщили ТАСС, что спортсмены, привитые российскими вакцинами, будут допущены к участию в соревнованиях
Все российские саночники, претендующие на участие в Олимпиаде, привились от ковида
Читать полностью