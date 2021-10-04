Польховский не планирует работать тренером в предстоящем биатлонном сезоне

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский в предстоящем сезоне не планирует возобновлять тренерскую работу. Об этом он сообщил ТАСС.

Польховский пост в национальной команде оставил в мае по состоянию здоровья.

"Со здоровьем, слава богу, все нормально, - сказал Польховский. - Сейчас пока занимаюсь своими делами. Процесс подготовки сборной команды уже идет, поэтому каким-либо образом вмешиваться в него не планирую".

Специалист отметил, что сейчас не рассматривает варианты работы в региональных командах или зарубежных сборных. "Я не занимался этим вопросом, поэтому вариантов нет", - отметил он.

"После стольких лет надо все проанализировать, а там будет видно", - добавил Польховский, отметив, что в предстоящем сезоне он тренировать не планирует.

Польховскому 68 лет, на протяжении тренерской карьеры он неоднократно привлекался к работе с национальной командой. В декабре 2019 года был назначен на пост вице-президента Союза биатлонистов России по организации деятельности сборных, должность главного тренера сборной России занял в августе 2020 года.