Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит удаление Азмуна в матче с "Сочи"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на своем заседании рассмотрит нарушение нападающего "Зенита" Сердара Азмуна, которое привело к его удалению в матче против "Сочи". Об этом ТАСС сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.

Азмун в матче 10-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги получил прямую красную карточку после столкновения с вратарем "Сочи" Сосланом Джанаевым. Иранец был удален после подсказки от видеоассистента рефери.

"Мы пригласили на заседание Азмуна, который был удален в матче "Зенит" - "Сочи". Это заседание будет в зуме по техническим причинам", - сказал Григорьянц.

Согласно дисциплинарному регламенту Азмуну грозит дисквалификация до трех матчей.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице, набрав 23 очка. Сочинцы с 18 очками располагаются на третьей строчке. Азмун сыграл в девяти матчах чемпионата и забил пять мячей.