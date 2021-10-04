{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит удаление Азмуна в матче с "Сочи"

Иранцу грозит до трех матчей дисквалификации за нарушение против Сослана Джанаева

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на своем заседании рассмотрит нарушение нападающего "Зенита" Сердара Азмуна, которое привело к его удалению в матче против "Сочи". Об этом ТАСС сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.

На эту тему
"Сочи" впервые обыграл "Зенит" в матче РПЛ
"Сочи" впервые обыграл "Зенит" в матче РПЛ

Азмун в матче 10-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги получил прямую красную карточку после столкновения с вратарем "Сочи" Сосланом Джанаевым. Иранец был удален после подсказки от видеоассистента рефери.

"Мы пригласили на заседание Азмуна, который был удален в матче "Зенит" - "Сочи". Это заседание будет в зуме по техническим причинам", - сказал Григорьянц.

Согласно дисциплинарному регламенту Азмуну грозит дисквалификация до трех матчей.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице, набрав 23 очка. Сочинцы с 18 очками располагаются на третьей строчке. Азмун сыграл в девяти матчах чемпионата и забил пять мячей.

Теги
Российский футбол
КХЛ
Хоккеист московского "Динамо" Шипачев избежал дисквалификации
Лучший бомбардир КХЛ получил матч-штраф в игре с "Металлургом" 3 октября
Читать полностью