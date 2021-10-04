Футболист "Монако" Головин пропустит ближайшие матчи сборной России из-за травмы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин пропустит октябрьские матчи сборной России в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ранее источник сообщил ТАСС, что Головин не приедет в расположение сборной России из-за травмы.

В воскресенье в матче девятого тура чемпионата Франции против "Бордо" Головин получил повреждение, после чего был заменен на 57-й минуте. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Монако", на счету Головина гол и результативная передача.

"В понедельник Александр Головин прошел в "Монако" МРТ-обследование, которое подтвердило травму мышцы бедра. Такое же повреждение 25-летний футболист получил месяц назад в матче сборной России с Кипром, тогда срок восстановления футболиста составил три недели. Таким образом, полузащитник "Монако" не сможет принять участие в предстоящих матчах сборной России - со Словакией и Словенией", - говорится в сообщении РФС.

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия - Словакия состоится 8 октября в Казани, игра со словенцами - 11 октября в Мариборе. В турнирной таблице отборочной группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13 очков) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).

В новость внесены изменения (15:32 мск) - изменен источник, добавлено заявление пресс-службы РФС.