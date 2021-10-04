Ассоциация теннисистов-профессионалов начала расследование в отношении Зверева

ТАСС, 4 октября. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) начала расследование в отношении Александра Зверева, которого обвинили в домашнем насилии. Об этом сообщает пресс-служба ATP.

Ранее бывшая девушка Зверева Ольга Шарыпова в интервью журналисту Бену Ротенбергу рассказала, что во время турнира серии "Мастерс" в Шанхае в 2019 году Зверев избивал ее. Позже Шарыпова опубликовала скриншоты переписки с фотографиями, на которых видны следы ударов в области лица и рук.

"Обвинения, выдвинутые против Зверева, - очень серьезны, и мы обязаны их рассмотреть, - сказал исполнительный директор ATP Массимо Калвелли. - Мы надеемся, что расследование позволит установить факты и определит наши дальнейшие действия. Мы понимаем, что Зверев приветствует наше расследование, и признаем, что он отвергает все обвинения. Также мы будем отслеживать, как будет развиваться ситуация с предварительными запретами, которые Зверев получил в немецком суде".

Звереву 24 года, он располагается на четвертой позиции мирового рейтинга, на его счету 17 титулов ATP. На Открытом чемпионате США 2020 года он дошел до финала, это его лучший результат на турнирах Большого шлема. На Олимпийских играх в Токио он выиграл золото в одиночном разряде.