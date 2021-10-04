Турнир четырех континентов по фигурному катанию пройдет в Таллине

ТАСС, 4 октября. Турнир четырех континентов по фигурному катанию состоится в эстонском Таллине. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Соревнования пройдут с 18 по 22 января 2022 года.

Изначально турнир был запланирован с 17 по 22 января в китайском Тяньцзине, однако организаторы отказались от его проведения из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе.

Турнир четырех континентов проводится с 1999 года. В нем принимают участие фигуристы из Америки, Африки, Азии и Австралии. Последний Турнир четырех континентов прошел в 2020 году в Сеуле. В 2021 году его должен был принять австралийский Сидней, но впоследствии соревнование было отменено.