Члены сборной России по бобслею и скелетону в полном составе привились от коронавируса

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Члены сборной России по бобслею и скелетону, претендующие на участие в Олимпийских играх в Пекине, в полном составе привились от коронавируса отечественными вакцинами. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Федерации бобслея России Максим Тестов.

Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2022 года в понедельник сообщил ТАСС, что допустит к участию в соревнованиях спортсменов, привитых российскими вакцинами.

"Все наши кандидаты на участие в Олимпийских играх привились отечественными вакцинами", - сказал Тестов.

4 октября сборная России по бобслею и скелетону отправилась в Китай для участия в тренировочных мероприятиях на олимпийской трассе вместе с ведущими зарубежными спортсменами. До 24 октября все атлеты получат возможность сделать необходимое количество тренировочных спусков, а с 25 по 26 октября - принять участие в первых официальных соревнованиях на новой трассе.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.