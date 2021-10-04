Гимнастка Дина Аверина одержала победу на своем первом турнире после Олимпиады в Токио

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина стала победителем в личном многоборье на международном турнире по художественной гимнастике Olympico Cup - 2021, который проходит в Москве. Спортсменка набрала в сумме 113,700 балла.

Винер-Усманова считает, что гимнастки Аверины могут поехать на Игры в Париже и победить

Второе место заняла Арина Аверина (111,900), третьей стала российская гимнастка Лала Крамаренко (109,550).

Турнир Olympico Cup - 2021 проходит с 3 по 5 октября в столичном Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В первые два дня спортсменки боролись за награды в личном многоборье, во вторник будут разыграны медали в отдельных упражнениях.

В индивидуальном многоборье выступали 12 гимнасток, представлявших Россию, Армению, Австралию, Киргизию, Узбекистан и Казахстан.

В начале августа на Играх в Токио Дина Аверина заняла второе место в личном многоборье, Арина Аверина - четвертое. Титул олимпийской чемпионки судьи отдали израильтянке Линой Ашрам, за что позже были подвергнуты жесткой критике.