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Летние олимпийские виды спорта

Гимнастка Дина Аверина одержала победу на своем первом турнире после Олимпиады в Токио

Россиянка выиграла в многоборье на Olympico Cup в Москве
Дина Аверина Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Дина Аверина
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина стала победителем в личном многоборье на международном турнире по художественной гимнастике Olympico Cup - 2021, который проходит в Москве. Спортсменка набрала в сумме 113,700 балла.

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Второе место заняла Арина Аверина (111,900), третьей стала российская гимнастка Лала Крамаренко (109,550).

Турнир Olympico Cup - 2021 проходит с 3 по 5 октября в столичном Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В первые два дня спортсменки боролись за награды в личном многоборье, во вторник будут разыграны медали в отдельных упражнениях.

В индивидуальном многоборье выступали 12 гимнасток, представлявших Россию, Армению, Австралию, Киргизию, Узбекистан и Казахстан.

В начале августа на Играх в Токио Дина Аверина заняла второе место в личном многоборье, Арина Аверина - четвертое. Титул олимпийской чемпионки судьи отдали израильтянке Линой Ашрам, за что позже были подвергнуты жесткой критике.

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