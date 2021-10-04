СМИ: первая ракетка мира Барти снялась с финального турнира Кубка Билли Джин Кинг

ТАСС, 4 октября. /ТАСС/. Австралийская теннисистка Эшли Барти снялась с финального турнира Кубка Билли Джин Кинг 2021 года. Об этом сообщает австралийская газета The West Australian .

О причинах снятия не сообщается. Ранее Барти снялась с турнира серии "Премьер" в американском Индиан-Уэллсе.

Барти 25 лет, на ее счету 13 побед в турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Австралийка побеждала на Открытом чемпионате Франции (2019) и Уимблдоне (2021). Она занимает первое место в рейтинге WTA.

Финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг пройдет в Праге. Изначально его должен был принять Будапешт, но в мае город отказался от проведения соревнований из-за сложной эпидемиологической обстановки. Австралийская сборная сыграет в группе B вместе с командами Белоруссии и Бельгии.

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации, его переименовали в прошлом году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг, активного борца за равноправие женщин и мужчин в спорте. Турнир пройдет с 1 по 6 ноября на кортах с покрытием "хард", в соревнованиях примут участие 12 команд, распределенные по четырем группам. Российская сборная сыграет в группе с командами Франции и Канады.