Тестовое мероприятие по биатлону к Олимпиаде в Пекине пройдет без участия спортсменов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Спортсмены не будут принимать участие в тестировании олимпийской биатлонной трассы в Пекине, к ней в конце декабря будут допущены только технические специалисты. Об этом ТАСС сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU).

В понедельник организационный комитет Игр в Пекине сообщил, что тестовые мероприятия по всем олимпийским видам спорта пройдут с 5 октября по 31 декабря.

"Оргкомитет в сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом и IBU предлагает четыре тестовых дня техническим специалистам из национальных федераций и национальных олимпийских комитетов - с 28 по 31 декабря 2021 года", - сообщили в международной федерации.

В организации пояснили, что спортсмены не будут принимать участие в мероприятии, тестовых соревнований на трассе проводиться не будет. Технические специалисты во время визита смогут протестировать лыжи и лыжные мази.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Биатлонный стадион расположен за пределами Пекина - в Чжанцзякоу.