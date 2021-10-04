Билялетдинов: отмена лимита на легионеров - это не панацея, нужно развивать детский спорт

КАЗАНЬ, 4 октября. /ТАСС/. Отмена лимита на легионеров в чемпионате России по футболу не станет панацеей, нужно кардинально решать проблемы в детском спорте. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов.

"Это [отмена лимита на легионеров] одна из частей глобального изменения в нашей структуре. Я не считаю, что это панацея. Да, можно пересматривать это дело в сторону уменьшения, увеличения, вообще отмены. Но мне кажется, кардинальные проблемы идут в системе воспитания и подготовке детей, нехватка качественных условий для тренировок, качественных тренеров не хватает. Но если взять и лимит отменить, то это не панацея", - сказал Билялетдинов.

Ограничение на число легионеров в российском футболе действует с 2005 года. За это время в чемпионате страны применялись следующие схемы: "5+6", "7+4" и "6+5", при которых на поле одновременно могли находиться пять, семь и шесть иностранцев соответственно. В последней редакции, которая вступила в силу перед сезоном-2020/21, число иностранных игроков на поле не ограничено, но в заявке их не может быть больше восьми.