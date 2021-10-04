Садулаев вышел в финал чемпионата мира по вольной борьбе

ТАСС, 4 октября. Российский борец-вольник Абдулрашид Садулаев со счетом 11:0 победил представителя Украины Магомеда Закариева в полуфинальной схватке чемпионата мира в весовой категории до 97 кг. Соревнования проходят в Осло.

В финальной схватке во вторник Садулаев поборется за золотую медаль с американцем Кайлом Снайдером.

Садулаеву 25 лет, в 2016 году борец выиграл олимпийское золото в весе до 86 кг, а в 2021-м - в категории до 97 кг. Также в его активе четыре золотые и одна серебряная медаль чемпионатов мира, четыре победы на чемпионатах Европы. На церемонии закрытия Олимпиады в Токио борец был знаменосцем российской команды.

Снайдер является олимпийским чемпионом 2016 года и серебряным призером Игр в Токио в весовой категории до 97 кг. Также в активе 25-летнего американца две золотые медали чемпионатов мира.

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября.