Винер-Усманова заявила, что проблема с получением японских виз на чемпионат мира решена

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Заграничные паспорта российских участниц чемпионата мира по художественной гимнастике уже отправлены в посольство Японии в Москве для оформления въездных виз. Об этом журналистам сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова.

В воскресенье Винер-Усманова сообщила журналистам, что ее команда пока не получила виз в Японию, и выразила опасения по поводу оперативности оформления этих въездных документов.

"Все нормально. У нас была видео-конференц-связь с Японией после нашего письма, очень корректного, по поводу того, что нам не дают визы. Сегодня все решилось, уже сегодня отвезли в посольство все паспорта, так что в Китакюсю мы едем", - сказала Винер-Усманова.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Китакюсю с 27 по 31 октября.