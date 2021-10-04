Французский Орлеан примет финал Гран-при по фигурному катанию в 2023 году

ТАСС, 4 октября. Финал серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2023/24 состоится во французском Орлеане. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Город примет соревнования с 7 по 10 декабря 2023 года. Место проведения финала Гран-при сезона-2022/23 на данный момент не определено, федерации имеют право подать заявки на организацию турнира, который запланирован на 8-11 декабря 2022 года.

Также по итогам заседания совета ISU были определены места проведения этапов серии юниорского Гран-при сезона-2022/23. Соревнования примут французский Куршевель (24-27 августа 2022 года), чешская Острава (31 августа - 3 сентября), Рига (7-10 сентября), Ереван (21-24 сентября), Загреб (28 сентября - 1 октября), польский Гданьск (5-8 октября) и итальянская Энья (12-15 октября). Федерация фигурного катания на коньках России не подавала заявку на проведение этапа в сезоне-2022/23, сказал ТАСС генеральный директор федерации Александр Коган. В текущем сезоне один из этапов принял Красноярск.