Винер-Усманова: судейство в Токио вызвало 12-балльный шторм в художественной гимнастике

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Судейство на Олимпийских играх в Токио вызвало сильный резонанс в мире художественной гимнастики. Об этом журналистам заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова.

В начале августа на Играх в Токио Дина Аверина заняла второе место в личном многоборье, Арина Аверина - четвертое. Титул олимпийской чемпионки судьи отдали израильтянке Линой Ашрам, за что позже были подвергнуты жесткой критике.

"Нет худа без добра, и нам важнее найти хорошее в плохом. После того, что тогда случилось, поднялся такой тайфун, 12-балльный шторм в мире художественной гимнастики. Может быть, это даже и хорошо, что вот так все получилось, потому что было все явно, на виду у всего мира. Если бы это было где-то в другом месте, люди бы могли и не поверить, а потом Дину так встретили и наградили, а президент страны сказал, что она "золотая", и вообще много слов про художественную гимнастику", - отметила Винер-Усманова.

"В общем, все у нас хорошо. Они сразу начали тренироваться. И одна, и вторая", - добавила она.

Сестрам Авериным по 23 года. Дина является 13-кратной чемпионкой мира, Арина побеждала на мировых первенствах четыре раза.