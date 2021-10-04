"Трактор" прервал 11-матчевую победную серию "Йокерита" в КХЛ

ТАСС, 4 октября. Челябинский "Трактор" со счетом 3:2 по буллитам победил финский "Йокерит" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске.

Заброшенными шайбами в составе "Трактора" отметились Никита Тертышный (2-я минута) и Марсель Шолохов (23). У "Йокерита" отличились Никлас Йенсен (26) и Джордан Шрёдер (46). Победный буллит на счету Томаша Гики.

"Йокерит" прервал победную серию из 11 матчей. Команда из Хельсинки набрала 23 очка и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. "Трактор" одержал вторую победу подряд и с 22 очками располагается на втором месте в Восточной конференции. В следующем матче "Йокерит" 6 октября на выезде сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом", а "Трактор" в Хабаровске 7 октября встретится с местным "Амуром".

Результаты других матчей игрового дня: "Амур" (Хабаровск) - "Витязь" (Московская область) - 2:1; "Адмирал" (Владивосток) - "Динамо" (Рига) - 1:2; "Сибирь" (Новосибирск) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 0:3; "Автомобилист" (Екатеринбург) - "Авангард" (Омск) - 5:2.