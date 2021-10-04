Власти Катара будут рады видеть любое количество болельщиков из России на чемпионате мира

ХИМКИ /Московская область/, 4 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Власти Катара будут рады видеть любое количество российских болельщиков на чемпионате мира по футболу 2022 года. Об этом ТАСС рассказал посол страны шейх Ахмед бин Джассим Аль-Тани.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря в пяти городах на восьми стадионах.

"Прежде всего, мы желаем сборной России, чтобы она смогла приехать на чемпионат мира в Катар. Конечно, мы приветствуем приезд в Катар любого количества ваших болельщиков, наших российских друзей", - сказал Аль-Тани.

Как и на чемпионате мира в 2018 году в России, в Катаре будет применен аналог системы Fan-ID ("паспорт болельщика"), который пройдет испытание на Арабском кубке Международной федерации футбола с 30 ноября по 18 декабря 2021 года с участием 16 лучших сборных стран арабского мира.

"Да, сейчас система Fan-ID проверяется на этом турнире. Те люди, которые отвечают за это направление, потом посмотрят по результатам и, если нужно, что-то исправят. Если нет, то оставят все так", - отметил Аль-Тани.