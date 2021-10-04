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Фигурное катание

Федерация планирует провести Кубок Первого канала по фигурному катанию

В первом таком турнире в феврале соревновались команды Евгении Медведевой и Алины Загитовой
Алина Загитова Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Алина Загитова
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Первый канал планируют провести в текущем сезоне Кубок Первого канала. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

"Федерация фигурного катания на коньках России и Первый канал планируют провести Кубок Первого канала в нынешнем сезоне", - сообщил Коган.

Первый Кубок Первого канала проходил с 5 по 7 февраля на льду арены "Мегаспорт" в Москве. В первый день турнира состоялся прыжковый фестиваль, 6-7 февраля в короткой и произвольной программах состязались две команды - "Красная машина" (капитан - Алина Загитова) и "Время первых" (капитан - Евгения Медведева). Победила команда Загитовой.

Теги
Фигурное катаниеМедведева, Евгения АрмановнаЗагитова, Алина Ильназовна
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