Польховский: инцидент с Елисеевым указывает на утрату значимости тренера в биатлоне

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Конфликт между призером чемпионата мира Матвеем Елисеевым и страшим тренером сборной России Юрием Каминским является следствием того, что в биатлоне тренеры с каждым годом теряют свою значимость. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной страны Валерий Польховский.

Конфликтная ситуация произошла в августе во время тренировочного сбора на Семинском перевале. Елисеев отлучился из расположения команды для сплава по реке, что негативно сказалось на его функциональном состоянии. Каминский остался недоволен поведением Елисеева, в итоге между тренером и спортсменом произошла перепалка.

"Я располагаю только отрывками информации, что не дает мне права сделать правильный вывод. Но я всегда был сторонником более жесткого варианта, считаю, что тренер всегда прав. А сейчас функция тренера утратила свою значимость, в чем, возможно, отчасти виноваты и сами тренеры", - сказал Польховский.

"Институт тренеров должен занимать более значимое место. Союзу биатлонистов России необходимо укреплять тренерский корпус, причем не только тренеров сборной команды, начинать надо с регионов", - добавил он.

Специалист отметил, что такая ситуация в биатлоне сложилась в последние годы. "Сейчас она оставляет желать лучшего, - сказал он. - Мы видим, что в видах спорта, где есть признание высокого уровня тренера, там есть и результат. Если тренеру доверяют, то на него должны работать, вопросы должны решать совместно с руководством федерации, а не по принципу "лебедь, рак и щука".

"Должен быть один лидер, и неважно, в какой ипостаси - руководитель федерации, вице-президент, главный тренер или просто тренер - все должны работать под единым началом. Тогда не будет разногласий. Тренер должен вести свою программу, а уже в конце пути надо смотреть, что мы имеем. Зачем мешать?" - заключил Польховский.