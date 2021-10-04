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Чемпионат мира по борьбе

Путин поздравил российского борца Магомедова с победой на чемпионате мира

Президент отметил железную волю и отточенную технику спортсмена

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил победителя чемпионата мира по вольной борьбе Абасгаджи Магомедова, отметив целеустремленность и железную волю спортсмена. Поздравительная телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Талантливый, целеустремленный спортсмен, достойный представитель отечественной школы вольной борьбы, в схватке с серьезными соперниками вы проявили железную волю, отточенную технику и на "отлично" справились с поставленной задачей, заслуженно поднялись на высшую ступень пьедестала почета", - поздравил спортсмена президент, пожелав ему новых успехов.

Российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов победил американца Дэйтона Фикса в финальной схватке чемпионата мира по спортивной борьбе в весовой категории до 61 кг. Соревнования, которые завершатся 10 октября, проходят в норвежском Осло.

Магомедову 23 года, на его счету победы на чемпионате Европы 2021 года и индивидуальном Кубке мира 2020 года, а также две золотые медали чемпионатов России (2020, 2021).

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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