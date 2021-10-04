Россиянин Валиев стал бронзовым призером чемпионата мира по борьбе

ТАСС, 4 октября. Российский борец вольного стиля Радик Валиев завоевал бронзовую награду чемпионата мира по спортивной борьбе в весовой категории до 79 кг. Соревнования проходят в Осло.

В схватке за бронзу он победил японца Рюки Йосиду со счетом 11:0. В другой схватке за бронзовую медаль грузин Ника Кенчадзе победил Армана Авагяна из Армении. Пятикратным чемпионом мира стал американец Джордан Бёрроуз, который в финале победил иранца Мохаммеда Ноходиларими.

Валиеву 24 года, он представляет владикавказский клуб ЦСК ВВС (Республика Северная Осетия - Алания). На его счету также победа на чемпионате мира среди юниоров и две бронзовые медали чемпионата России.

В медальном зачете лидирует сборная США, на счету которой три золотые и две серебряные награды, далее идут команды Ирана (2-3-0) и России (2-0-2). Золотые медали у россиян на счету Абасгаджи Магомедова (до 61 кг) и Загира Шахиева (до 65 кг), еще одну бронзу завоевал Артур Найфонов (до 86 кг).

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября.