{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по борьбе

Россиянин Валиев стал бронзовым призером чемпионата мира по борьбе

В схватке за бронзу спортсмен победил японца Рюки Йосиду

ТАСС, 4 октября. Российский борец вольного стиля Радик Валиев завоевал бронзовую награду чемпионата мира по спортивной борьбе в весовой категории до 79 кг. Соревнования проходят в Осло.

В схватке за бронзу он победил японца Рюки Йосиду со счетом 11:0. В другой схватке за бронзовую медаль грузин Ника Кенчадзе победил Армана Авагяна из Армении. Пятикратным чемпионом мира стал американец Джордан Бёрроуз, который в финале победил иранца Мохаммеда Ноходиларими.

Валиеву 24 года, он представляет владикавказский клуб ЦСК ВВС (Республика Северная Осетия - Алания). На его счету также победа на чемпионате мира среди юниоров и две бронзовые медали чемпионата России.

В медальном зачете лидирует сборная США, на счету которой три золотые и две серебряные награды, далее идут команды Ирана (2-3-0) и России (2-0-2). Золотые медали у россиян на счету Абасгаджи Магомедова (до 61 кг) и Загира Шахиева (до 65 кг), еще одну бронзу завоевал Артур Найфонов (до 86 кг).

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября.

Теги
Северный Кавказ
КХЛ
ЦСКА обыграл "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата КХЛ
Армейцы пропустили первыми, но в итоге выиграли со счетом 4:1
ЦСКА обыграл "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата КХЛ
Читать полностью