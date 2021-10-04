Россиянин Курбанов стал серебряным призером чемпионата мира по борьбе

ТАСС, 4 октября. Российский борец вольного стиля Магомед Курбанов завоевал серебряную медаль чемпионата мира в весовой категории до 92 кг. Соревнования проходят в Осло.

В финальной схватке Курбанов проиграл иранцу Камрану Горбану Гасемпуру со счетом 4:8.

Курбанову 22 года, в этом году он стал чемпионом Европы, в 2019-м - победителем командного Кубка мира, который прошел в Якутске. Также в его активе одна золотая и две серебряные награды чемпионата России. Курбанов является воспитанником спортивной школы имени Шамиля Умаханова в городе Хасавюрт (Республика Дагестан).

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября.