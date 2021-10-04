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КХЛ

ЦСКА обыграл "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Армейцы пропустили первыми, но в итоге выиграли со счетом 4:1
Александр Лазушин ("Куньлунь") и Константин Окулов (ЦСКА) Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Александр Лазушин ("Куньлунь") и Константин Окулов (ЦСКА)
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 4:1 обыграл китайский "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".

Заброшенными шайбами у победителей отметились Михаил Григоренко (11-я, 60-я минуты), Константин Окулов (31), Павел Карнаухов (42). У проигравших отличился Спенсер Фу (5).

Окулов забросил сотую шайбу в КХЛ. Он выступает за ЦСКА с 2017 года, а ранее на протяжении четырех сезонов играл за новосибирскую "Сибирь".

ЦСКА набрал 18 очков после 14 матчей и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. "Куньлунь" с 8 очками располагается на 11-й строчке в Восточной конференции. В следующем матче ЦСКА 6 октября в гостях сыграет с московским "Динамо", а "Куньлунь" 9 сентября снова сыграет с армейцами.

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Йокерит1472210248-3623
2Динамо М13110000255-2822
3СКА1361210344-2919
4ЦСКА1454000532-3018
5Спартак1462000635-3116
6Динамо Мн1270001436-2715
7Локомотив1360011535-3314
8Торпедо1460011637-3814
9Северсталь1342010622-2813
10Витязь1430123540-4713
11Динамо Р1450011725-4012
12Сочи1421020924-408
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург13111000155-2724
2Трактор1461311242-3522
3Салават Юлаев1391000341-2120
4Ак Барс1461202330-2520
5Автомобилист1450112543-4215
6Авангард1241100635-3512
7Нефтехимик1350001728-3311
8Амур1421201826-4411
9Барыс1322011731-4010
10Сибирь1330003719-319
11Куньлунь14301001032-518
12Адмирал1320022723-478

 

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