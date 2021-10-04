ЦСКА обыграл "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 4:1 обыграл китайский "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".

Заброшенными шайбами у победителей отметились Михаил Григоренко (11-я, 60-я минуты), Константин Окулов (31), Павел Карнаухов (42). У проигравших отличился Спенсер Фу (5).

Окулов забросил сотую шайбу в КХЛ. Он выступает за ЦСКА с 2017 года, а ранее на протяжении четырех сезонов играл за новосибирскую "Сибирь".

ЦСКА набрал 18 очков после 14 матчей и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. "Куньлунь" с 8 очками располагается на 11-й строчке в Восточной конференции. В следующем матче ЦСКА 6 октября в гостях сыграет с московским "Динамо", а "Куньлунь" 9 сентября снова сыграет с армейцами.