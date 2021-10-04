ЦСКА обыграл "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 4:1 обыграл китайский "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".
Заброшенными шайбами у победителей отметились Михаил Григоренко (11-я, 60-я минуты), Константин Окулов (31), Павел Карнаухов (42). У проигравших отличился Спенсер Фу (5).
Окулов забросил сотую шайбу в КХЛ. Он выступает за ЦСКА с 2017 года, а ранее на протяжении четырех сезонов играл за новосибирскую "Сибирь".
ЦСКА набрал 18 очков после 14 матчей и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. "Куньлунь" с 8 очками располагается на 11-й строчке в Восточной конференции. В следующем матче ЦСКА 6 октября в гостях сыграет с московским "Динамо", а "Куньлунь" 9 сентября снова сыграет с армейцами.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Йокерит
|14
|7
|2
|2
|1
|0
|2
|48-36
|23
|2
|Динамо М
|13
|11
|0
|0
|0
|0
|2
|55-28
|22
|3
|СКА
|13
|6
|1
|2
|1
|0
|3
|44-29
|19
|4
|ЦСКА
|14
|5
|4
|0
|0
|0
|5
|32-30
|18
|5
|Спартак
|14
|6
|2
|0
|0
|0
|6
|35-31
|16
|6
|Динамо Мн
|12
|7
|0
|0
|0
|1
|4
|36-27
|15
|7
|Локомотив
|13
|6
|0
|0
|1
|1
|5
|35-33
|14
|8
|Торпедо
|14
|6
|0
|0
|1
|1
|6
|37-38
|14
|9
|Северсталь
|13
|4
|2
|0
|1
|0
|6
|22-28
|13
|10
|Витязь
|14
|3
|0
|1
|2
|3
|5
|40-47
|13
|11
|Динамо Р
|14
|5
|0
|0
|1
|1
|7
|25-40
|12
|12
|Сочи
|14
|2
|1
|0
|2
|0
|9
|24-40
|8
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|13
|11
|1
|0
|0
|0
|1
|55-27
|24
|2
|Трактор
|14
|6
|1
|3
|1
|1
|2
|42-35
|22
|3
|Салават Юлаев
|13
|9
|1
|0
|0
|0
|3
|41-21
|20
|4
|Ак Барс
|14
|6
|1
|2
|0
|2
|3
|30-25
|20
|5
|Автомобилист
|14
|5
|0
|1
|1
|2
|5
|43-42
|15
|6
|Авангард
|12
|4
|1
|1
|0
|0
|6
|35-35
|12
|7
|Нефтехимик
|13
|5
|0
|0
|0
|1
|7
|28-33
|11
|8
|Амур
|14
|2
|1
|2
|0
|1
|8
|26-44
|11
|9
|Барыс
|13
|2
|2
|0
|1
|1
|7
|31-40
|10
|10
|Сибирь
|13
|3
|0
|0
|0
|3
|7
|19-31
|9
|11
|Куньлунь
|14
|3
|0
|1
|0
|0
|10
|32-51
|8
|12
|Адмирал
|13
|2
|0
|0
|2
|2
|7
|23-47
|8