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Чемпионат мира по борьбе

Российские борцы завоевали золото, серебро и бронзу в третий день чемпионата мира

Единственную золотую награду в понедельник выиграл Загир Шахиев, ставший чемпионом мира в весовой категории до 65 кг
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 4 октября. Российские борцы вольного стиля завоевали по одной медали каждого достоинства в третий соревновательный день чемпионата мира. Турнир проходит в Осло.

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В понедельник Загир Шахиев в весовой категории до 65 кг в финальной схватке победил представителя Ирана Амирмохаммада Бабака Язданичерати со счетом 14:4. Бронзовые медали завоевали Тулга Тумур-Очир из Монголии и представитель Киргизии Алибек Осмонов.

В весовой категории до 92 кг Магомед Курбанов уступил в решающей схватке иранцу Камрану Горбану Гасемпуру со счетом 4:8 и стал серебряным призером чемпионата мира. Бронзовыми призерами стали азербайджанец Осман Нурмагомедов и американец Джейден Кокс. В категории до 79 кг Радик Валиев в схватке за бронзу победил японца Рюки Йосиду со счетом 11:0, обладателем второй бронзовой награды стал грузин Ника Кенчадзе. Пятикратным чемпионом мира стал американец Джордан Бёрроуз, который в финале победил иранца Мохаммеда Ноходиларими.

Абубакар Муталиев в схватке за бронзовую медаль в весовой категории до 57 кг проиграл немцу Хорсту Леру (4:6). В финале американец Томас Гилман победил иранца Алирезу Сарлака. Еще одну бронзовую медаль завоевал представитель Белоруссии Арыйан Тютрин.

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Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев вышел в финал в категории до 97 кг, где во вторник поборется с олимпийским чемпионом и серебряным призером Игр американцем Кайлом Снайдером. В весовой категории до 70 кг россиянин Евгений Жербаев проиграл представителю Киргизии Эрназару Акматалиеву и поборется за бронзовую медаль. В женской борьбе Ольга Хорошавцева (до 55 кг) в полуфинале проиграла японке Цугуми Сакураи (2:6) и поборется за бронзовую медаль в утешительном раунде.

В медальном зачете сборная России занимает третье место, завоевав 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали. Лидирует команда Ирана (3-3-0), на втором месте располагаются американцы (3-2-1). Только представители этих трех стран завоевывали золотые медали турнира. Чемпионат мира по спортивной борьбе в Осло завершится 10 октября.

Чемпионат мира по борьбе - 2021
МестоКомандаЗолотоСереброБронзаИтог
1Иран3306
2США3216
3Россия2136
4Грузия0112
5Словакия0101

 

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