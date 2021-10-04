Российские борцы завоевали золото, серебро и бронзу в третий день чемпионата мира

ТАСС, 4 октября. Российские борцы вольного стиля завоевали по одной медали каждого достоинства в третий соревновательный день чемпионата мира. Турнир проходит в Осло.

В понедельник Загир Шахиев в весовой категории до 65 кг в финальной схватке победил представителя Ирана Амирмохаммада Бабака Язданичерати со счетом 14:4. Бронзовые медали завоевали Тулга Тумур-Очир из Монголии и представитель Киргизии Алибек Осмонов.

В весовой категории до 92 кг Магомед Курбанов уступил в решающей схватке иранцу Камрану Горбану Гасемпуру со счетом 4:8 и стал серебряным призером чемпионата мира. Бронзовыми призерами стали азербайджанец Осман Нурмагомедов и американец Джейден Кокс. В категории до 79 кг Радик Валиев в схватке за бронзу победил японца Рюки Йосиду со счетом 11:0, обладателем второй бронзовой награды стал грузин Ника Кенчадзе. Пятикратным чемпионом мира стал американец Джордан Бёрроуз, который в финале победил иранца Мохаммеда Ноходиларими.

Абубакар Муталиев в схватке за бронзовую медаль в весовой категории до 57 кг проиграл немцу Хорсту Леру (4:6). В финале американец Томас Гилман победил иранца Алирезу Сарлака. Еще одну бронзовую медаль завоевал представитель Белоруссии Арыйан Тютрин.