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НХЛ

Шайба Проворова принесла "Филадельфии" победу в предсезонном матче НХЛ против "Бостона"

Встреча завершилась со счетом 2:1
Джереми Суэйман ("Бостон") и Иван Проворов ("Филадельфия") AP Photo/Matt Slocum
Описание
Джереми Суэйман ("Бостон") и Иван Проворов ("Филадельфия")
© AP Photo/Matt Slocum

ТАСС, 5 октября. "Филадельфия" в овертайме со счетом 2:1 обыграла "Бостон" в домашнем предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Шон Кутюрье (40) и Иван Проворов (61). У "Бостона" шайбу забросил Джек Студничка (34).

В других матчах игрового дня "Нью-Джерси" дома обыграл "Вашингтон" (4:1), "Торонто" на выезде победил "Оттаву" (3:1), в составе гостей двумя голевыми передачами отметился нападающий Кирилл Семенов. Вратарь "Коламбуса" Даниил Тарасов сыграл 20 минут в матче против "Баффало" (5:3) и отразил восемь бросков из 10.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 12 октября.

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