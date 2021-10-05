Бразильского футболиста арестовали после нападения на судью во время матча

Инцидент произошел в ночь на вторник. На 61-й минуте матча Рибейро напал на судью Родриго Кривелларо и нанес ему удар ногой в области шеи. Арбитр потерял сознание, его доставили в больницу на машине скорой помощи, встреча была приостановлена.

ТАСС, 5 октября. Футболист "СК Сан-Паулу" Уильям Рибейро был арестован за нападение на главного арбитра матча второго дивизиона чемпионата бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул против "Гуарани". Об этом заявил представитель местной полиции Винисиус Лоренсо де Ассунсан, комментарий которого приводит портал ESPN .

"Спортсмен был задержан военной полицией. Судье были нанесены удары кулаком, а затем ногой, из-за чего он потерял сознание. Ему сделали томографию черепа, рентген позвоночника, грудной клетки и таза", - заявил Ассунсан.

По его словам, действия Рибейро расцениваются как покушение на убийство. "Он будет оштрафован, неразумно атаковать так кого-то из-за футбола, тем более судью, наделенного полномочиями. Будет обвинение в покушении на убийство. Спортсмен находится в отделении полиции, он будет отправлен в местную тюрьму", - добавил Ассунсан.

Рибейро 30 лет, он выступает за "СК Сан-Паулу" с июля.