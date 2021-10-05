Руководство футбольного клуба "Ривер Плейт" обвинили в нарушении карантинных мер

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 октября. /ТАСС/. Прокуратура аргентинской столицы предъявила руководству футбольного клуба "Ривер Плейт" обвинения в нарушении карантинных мер из-за чрезмерного количество зрителей на домашнем стадионе команды. Об этом сообщил прокурор Хуан Маикес в эфире телеканала "А24".

"Сегодня спецпрокурор официально выдвинул обвинения в отношении президента "Ривера" [Родольфо Д'онофрио] и совета директоров", - сказал он .

Обвинения связаны с матчем "Ривер Плейт" - "Бока Хуниорс", который прошел на стадионе "Монументаль" 3 октября. В соответствии с ограничениями, введенными из-за коронавируса, на матче могло присутствовать не более 36 тыс. зрителей, однако, по подсчетам прокуратуры, на трибунах было около 50 тыс. человек. По запросу прокуратуры на "Монумантале" был проведен обыск. Если вина руководства клуба будет доказана, "Ривер Плейт" может грозить штраф и временное закрытие домашнего стадиона.

30 сентября министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти сообщила, что с 1 октября власти разрешают проведение футбольных матчей со зрителями при соблюдении ряда условий. Трибуны разрешается заполнять не более чем на 50%. Кроме того, зрители должны быть привиты как минимум одной дозой вакцины от коронавируса.

Ранее в качестве эксперимента власти страны допустили зрителей на матч отборочного раунда чемпионата мира 2022 года между сборными Аргентины и Боливии, который прошел в Буэнос-Айресе 10 сентября (3:0). Тогда стадион был заполнен на 30%.