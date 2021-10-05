Арену к чемпионату мира по волейболу в Кемерове построят к концу марта 2022 года

КЕМЕРОВО, 5 октября. /ТАСС/. Строительство многофункционального спортивного комплекса "Кузбасс-Арена" на 6 тыс. зрителей в Кемерове, который станет одной из площадок для проведения чемпионата мира по волейболу, будет завершено к концу I квартала 2022 года. Об этом на совещании в администрации правительства Кузбасса во вторник сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

В Кемерове пройдут игры группы В, где сыграют сборные Бразилии, Японии, Кубы и Катара.

"При проведении чемпионата мира по волейболу будут задействованы три крупнейших объекта в Кемерове - это построенная Московская площадь, построенный ледовый дворец "Кузбасс" и строящаяся "Кузбасс-Арена", - сказал Цивилев. - "Кузбасс-Арена" будет построена и сдана в конце I квартала следующего года".