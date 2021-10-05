Арену к чемпионату мира по волейболу в Кемерове построят к концу марта 2022 года

КЕМЕРОВО, 5 октября. /ТАСС/. Строительство многофункционального спортивного комплекса "Кузбасс-Арена" на 6 тыс. зрителей в Кемерове, который станет одной из площадок для проведения чемпионата мира по волейболу, будет завершено к концу I квартала 2022 года. Об этом на совещании в администрации правительства Кузбасса во вторник сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
В Кемерове пройдут игры группы В, где сыграют сборные Бразилии, Японии, Кубы и Катара.
"При проведении чемпионата мира по волейболу будут задействованы три крупнейших объекта в Кемерове - это построенная Московская площадь, построенный ледовый дворец "Кузбасс" и строящаяся "Кузбасс-Арена", - сказал Цивилев. - "Кузбасс-Арена" будет построена и сдана в конце I квартала следующего года".
Многофункциональный спорткомплекс "Кузбасс-Арена" в Кемерове начали строить в 2020 году, но через несколько месяцев работы на площадке приостановили из-за сложностей с финансированием. Власти объяснили, что предназначавшиеся на спортивный объект деньги направлены на борьбу с коронавирусом. Стройку возобновили летом прошлого года, но сроки сдачи объекта перенесли на год. На базе "Кузбасс-Арены" будет большая волейбольная площадка, 50-метровый бассейн, спортивные и тренажерные залы, площадка для занятий скалолазанием, училище спортивного резерва. Строительная готовность объекта сейчас составляет порядка 57%. Работы ведутся полностью за счет средств регионального бюджета.
"Наша основная задача сейчас - оперативно сработать по закрытию теплового контура, чтобы в зимний период вести все отделочные работы, - рассказал ТАСС заместитель председателя правительства региона Сергей Алексеев. - Проведены все предоплаты, импортное оборудование уже заказано и изготавливается, у нас сомнений, что что-то мы не успеем или не доделаем, нет".
Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, матчи примут десять российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Кемерово.