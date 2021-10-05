Тренер сборной Норвегии назвал Большунова лучшим лыжником последних двух лет

ТАСС, 5 октября. Россиянин Александр Большунов является лучшим лыжником последних двух лет. Такое мнение телеканалу TV2 высказал главный тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Мюр Носсум.
"Меня бы удивило, если бы Большунов почивал на лаврах в преддверии Олимпиады и успокоился, - сказал тренер. - Он является лучшим лыжником в мире последних двух лет. Однако он не непобедимый, мы стараемся работать на тренировках, чтобы обойти его на соревнованиях. Очевидных слабостей у Большунова нет".
Большунову 24 года, в сезоне-2020/21 он во второй раз в карьере стал победителем Кубка мира и выиграл престижную многодневку "Тур де Ски", а также завоевал первую золотую медаль чемпионата мира (в скиатлоне). На Олимпиаде 2018 года Большунов завоевал три серебряные и одну бронзовую медаль.
Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.