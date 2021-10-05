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Зимние олимпийские виды спорта

Тренер сборной Норвегии назвал Большунова лучшим лыжником последних двух лет

Эрик Мюр Носсум подчеркнул, что россиянина можно побеждать

ТАСС, 5 октября. Россиянин Александр Большунов является лучшим лыжником последних двух лет. Такое мнение телеканалу TV2 высказал главный тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Мюр Носсум.

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"Меня бы удивило, если бы Большунов почивал на лаврах в преддверии Олимпиады и успокоился, - сказал тренер. - Он является лучшим лыжником в мире последних двух лет. Однако он не непобедимый, мы стараемся работать на тренировках, чтобы обойти его на соревнованиях. Очевидных слабостей у Большунова нет".

Большунову 24 года, в сезоне-2020/21 он во второй раз в карьере стал победителем Кубка мира и выиграл престижную многодневку "Тур де Ски", а также завоевал первую золотую медаль чемпионата мира (в скиатлоне). На Олимпиаде 2018 года Большунов завоевал три серебряные и одну бронзовую медаль.

Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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Большунов, Александр АлександровичЗимние олимпийские виды спорта
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