Фигуристы Степанова и Букин не выступят на турнире в Финляндии

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, пропустят турнир Finlandia Trophy. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменов Александр Свирин.

Турнир пройдет 7 октября.

"Саша и Иван не будут выступать в Финляндии, - сказал Свирин. - Саша переболела инфекционной ангиной, еще не успела восстановиться, но они уже катаются, их программы видели специалисты, отзывы были довольно хорошими. Что касается предстоящих стартов - нужно время, чтобы с ними определиться. В любом случае главная цель впереди - и это Олимпийские игры".

Степанова и Букин являются серебряными призерами чемпионата Европы в танцах на льду, также в их активе три бронзовые награды европейских первенств.