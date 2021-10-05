Кафанов рассказал о революции в футболе, совершенной голкипером "Баварии" Нойером

ТАСС, 5 октября. Вратарь мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер совершил революцию в футболе, став играть за пределами штрафной как полевой игрок. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

"Он революционер в том, что стал играть за пределами штрафной ногами, как полевой игрок, - сказал Кафанов. - Тогда его не критиковал только ленивый, но он продолжал гнуть свою линию, и сегодня мы видим, что больше и больше вратарей стараются играть в его стиле".

Нойеру 35 лет. За "Баварию" он выступает с 2011 года, до этого он играл за "Шальке". В составе мюнхенского клуба он девять раз выиграл чемпионат Германии, пять раз - Кубок Германии, шесть раз - Суперкубок Германии, по два раза побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. В составе "Шальке" он выиграл Кубок Германии. С национальной сборной он стал чемпионом мира 2014 года.