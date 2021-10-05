Ромашина предложила создать телешоу по синхронному плаванию

На Олимпиаде в Токио Ромашина завоевала две золотые медали, что позволило ей стать самой титулованной синхронисткой мира.

"Пора уже шоу делать, - сказала Ромашина. - У нас есть ежегодное шоу у Марии Киселевой и Ольги Брусникиной, благодаря которому люди узнают больше о нашем виде спорта. Но можно и предпринять попытки [создания шоу] а-ля "Ледникововый период". Конечно, людей будет очень сложно чему-то научить за короткий срок, но в какой-то степени это поможет в популяризации нашего спорта".

"Ледниковый период" - еженедельное телевизионное ледовое шоу Первого канала, которое с перерывами выходит с 2007 года.